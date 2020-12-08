مصر... تعيين رجل الأعمال السعودي محمد الدغيم رئيسا لمجلس إدارة "جهينة"

أعلنت شركة "جهينة" للصناعات الغذائية المصرية، تعيين رجل الأعمال السعودي محمد بن عبد الله بن محمد الدغيم رئيسا للمجلس.

ويشغل الدغيم منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة "جهينة" منذ تأسيسها، وهو عضو في مجلس الأعمال المصري - السعودي وعضو الغرفة التجارية بمحافظة الدوادمي بالسعودية.

وتولى العديد من المناصب الإدارية والإشرافية في الحكومة السعودية، وخاصة الوزارات الخدمية.

ويحل الدغيم، وهو عضو مجلس إدارة الشركة محل رجل الأعمال المصري صفوان ثابت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة جهينة منذ نشأتها في عام 1983.

وقالت الشركة، في بيان، إنها ليست لديها أي معلومات عن مضمون التحقيقات مع صفوان ثابت، رئيس مجلس الإدارة، وأن إجراء التحفظ لا يؤثر على التشغيل اليومي، وأنها مستمرة في مزاولة مهامها وأعمالها.

وأوقفت السلطات المصرية صفوان ثابت، وتحفظت على أمواله، قبل أيام، ، فيما يبدو أنه لاتهامه بعلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين.

وتابعت: "هذا الإجراء ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي، وأنها مستمرة في مزاولة كافة أنشطتها وتقديم منتجاتها والمحافظة على العاملين بها وعلى تعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها".

وتأسست شركة "جهينة"، عام 1983، وتنتج الحليب والزبادي والعصائر وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا والدول الأوروبية.