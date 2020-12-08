"ماعوز أم ديختر"... نقطة خلاف جديدة بين نتنياهو وغانتس بشأن سفير بلادهما في الإمارات

أفادت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن هوية السفير الإسرائيلي في الإمارات، أصبحت نقطة خلاف قوية بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، بيني غانتس.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن هوية سفير دولة إسرائيل لدى دولة الامارات، سيكون محل خلافات جديدة في الحكومة الإسرائيلية، بين نتنياهو، بزعامة حزب "الليكود"، وغانتس بقيادة حزب "أزرق أبيض".

ويقترح نتنياهو ترشيح عضو الكنيست، آفي ديختر، من حزب "الليكود"، وهو الذي تولى رئاسة جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك"، من قبل، ليكون مرشحا لتولي منصب السفير الإسرائيلي لدى الإمارات.

وأوضحت الصحيفة أن بيني غانتس رئيس الوزراء البديل، لم يقرر بعد فيما إذا كان سيدعم خيار نتنياهو بتولي ديختر، أم يقترح شخصية أخرى، خاصة وأن نتنياهو يرى في الجنرال آفي ديختر موضع ثقة وشخصية مرموقة بإمكانها أن تحقق النجاحات.

وردّ آفي ديختر على سؤال الصحيفة العبرية "معاريف"، بأنه لا يسعى لأي منصب، لكنه يفي بأي منصب يرشح له، سواء في الكنيست أو الحكومة أو الخارجية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه برز على السطح اسم "ماعوز"، أحد أفراد المقربين من رئيس مجلس الأمن القومي، مائير بن شبات، وهو من ساهم من قبل في توقيع اتفاقات السلام مع الدول العربية، الإمارات والبحرين والسودان.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق للسلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.