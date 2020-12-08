رغم صورته اللامعة مع محمد رمضان… المطرب عومير آدام يسبب أزمة في إسرائيل

على الرغم من ارتفاع شعبيته في الداخل، خاصة بعد صورته المشهورة مع الفنان المصري، محمد رمضان، فإن المطرب عومير آدام، أثار غضبا كثيرا بين مواطنيه الإسرائيليين.

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن صور المغني الإسرائيلي، عومير أدام، ومواطنه المطرب والملحن، أفيف غيفين، وهما يرتديان العباية الخليجية، بجوار الصقر العربي، أثارت حفيظة جمعيات حماية الطبيعة الإسرائيلية.

وأفادت الصحيفة بأن كل من آدام وغيفين اللذان يقضيان وقتهما الحالي في الإمارات برفقة المواطنين الإسرائيليين الذين توافدوا إلى الإمارات بعد توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات، لم يتوقعا أن تثير صورهما بجوار الصقر، وهو أحد الطيور الجارحة، حفيظة وغضب جمعيات حماية البيئة في بلادهما.

وأشارت جمعية حماية الطبيعة الإسرائيلية إلى أنها أرسلت رسالة إلى كل من عومير آدان وأفيف غيفين بسبب صورهما مع الصقر، أحد الطيور المعرضة للانقراض.

وكانت صورة عومير آدام مع الفنان المصري محمد رمضان قد أثارت ضجة كبيرة في مصر والعالم العربي، خاصة مع اتهام رمضان بالتطبيع مع إسرائيل، وخضوعه للتحقيق من قبل لجنة مسئولة عن القضية تحت إشراف اتحاد النقابات ونقابة المهن التمثيلية.

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بواحدة من الصور موضع الجدل، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي كتب بحسابه على "تويتر": "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي".