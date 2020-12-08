سفير أمريكي يكشف الملفات المهمة على أجندة بايدن

كشف السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، دان شابيرو، عن مفاجأة بشأن الملفات الملحة المطروحة على أجندة الرئيس الأمريكي المقبل، جو بايدن.

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، مساء اليوم الثلاثاء، عن شابيرو أن الرئيس بايدن، قد أجرى حوارا مع الحكومة الإسرائيلية بشأن العودة إلى المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

שגריר ארה"ב בישראל לשעבר, דן שפירו: "הנושא הישראלי-פלסטיני לא יהיה בעדיפות גבוהה כרגע בממשל החדש. ביידן ייצר דיאלוג מול הממשלה הישראלית על חזרה למשא ומתן"@amali_fargeon — גלצ (@GLZRadio) December 8, 2020

وقال شابيرو:

إن القضية الإسرائيلية ـ الفلسطينية لن تكون على رأس أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة في الوقت الحالي. فيما أجرى بايدن حوارا مع الحكومة الإسرائيلية حول العودة إلى المفاوضات.

שגריר ארה"ב בישראל לשעבר, דן שפירו: "הנושא האיראני יהיה בראש סדר העדיפויות של ממשל ביידן"@amali_fargeon — גלצ (@GLZRadio) December 8, 2020

وأكد دان شابيرو السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل أن الملف الإيراني سيكون على رأس أولويات إدارة بايدن في الفترة الأولى من ولايته، التي ستبدأ في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.