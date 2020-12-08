أمير قطر يبعث رسالة عاجلة إلى نظيره الكويتي

بعث تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، مساء اليوم الثلاثاء، برقية عاجلة إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن أمير قطر بعث برقية تعزية إلى أخيه أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح.

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تعزية إلى أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح. #قنا pic.twitter.com/X5hBFN4SYm — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 8, 2020

وتوفى الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح، بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الماضية، حيث توفى عن عمر ناهز 41 سنة.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الشيخ ناصر الصباح، عقب صلاة العصر غدا الأربعاء، بمقبرة صليبيخات.