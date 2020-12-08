إسرائيل تعلن نتائج تحقيقها في سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية قريبة من الحدود اللبنانية السورية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن نتائج تحقيق أجراه في سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية السورية.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن نتائج تحقيقه في سرقة عشرات الأسلحة من قاعدة عسكرية تقع شمالي البلاد، قبل عدة أشهر.

בעקבות גניבת עשרות כלי נשק מבסיס: עוכב קידום מח"ט, סגנו יודח • @OrHeller עם הפרטים המלאים >> https://t.co/nJ2BVi7tZx



(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/bPcX80tlvO — חדשות 13 (@newsisrael13) December 8, 2020

وكان قائد قيادة المنطقة الشمالية قد قرر أنه بسبب الحادث الذي وقع في الشمال قبل أشهر قليلة ، لن يتم ترقية قائد اللواء للسنوات الأربع المقبلة، وخضوع ضابط برتبة مقدم لإجراءات تأديبية، وإقالة آخرين.

وأكد الموقع الإلكتروني العبري "0404"، أن الجيش الإسرائيلي انتهى، أمس الاثنين، من إجراء تحقيق موسع في سرقة عشرات الأسلحة من قاعدة عسكرية شمالي البلاد، مشيرا إلى أن الحادث بمثابة "حدث جلل" مر به الجيش، ويعكس تحولا خطيرا داخل أروقة الجيش الإسرائيلي، نتيجة لوجود ثغرات وإخفاقات مختلفة قد تم تعريتها أو الكشف عنها.

وأكد الموقع الإلكتروني العبري أنه تم محاكمة 8 ضباط مناوبين في جهاز أمن القاعدة العسكرية، يوم الحادث، أمام نائب قائد الفرقة بتهمة الإهمال، وتم توجيه التوبيخ إليهم.

לאחר תחקור אירוע גניבת כלי נשק מבסיס צה"ל בצפון הארץ: קידומו בדרגה של מפקד החטיבה יעוכב, סגן מפקד החטיבה יודח מתפקידו בגין התרשלות. קציני הלוגיסטיקה והאבטחה החטיבתיים יודחו@TsahiDaboush — גלצ (@GLZRadio) December 8, 2020

وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أكد أن تحقيقا مشتركا أجري بين شرطة التحقيق العسكرية التابعه له مع الشرطة الإسرائيلية العامة، ولا يزال جاريا على المستوى الجنائي، لمعرفة السارق.

وكان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، قد وصف عملية سرقة أسلحة من قاعدة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية بأنها "خطيرة للغاية".

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم"، بأن الجيش الإسرائيلي قدم لرئيس هيئة الأركان، أفيف كوخافي، نتائج التحقيق الأولي في حادثة سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية في الشمال، وقعت في السادس من شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشار رئيس الأركان كوخافي إلى أن التحقيق الأولي كشف أن الحادث يُعتبر خطيرا للغاية، وجرى العثور على عدد من الإخفاقات والعيوب والأخطاء، حتى أنه أمر بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة ضابط كبير برتبة عقيد، على أن تكون مهمتها فحص هذه الجوانب بعمق، وعليها تقديم استنتاجاتها في غضون شهر تقريبا، مع التشديد على عدم نشر نتائج هذه اللجنة لخطورة ما ستنجم عنه من إخفاقات متوقعة.

0404: פרסום ראשון | אלמונים פרצו לבסיס גדול וגנבו כלי נשק רבים - 0404... https://t.co/YFBKlNoSUN pic.twitter.com/m6DTce9gYy — rankstr-IL (@rankstr_il) September 6, 2020

وذكرت الصحيفة أن نتائج التحقيق التي قدمت للجنرال أفيف كوخافي هي أيضا قد تم التوصية بعدم نشرها، نتيجة لتضمنها عيوبا وإخفاقات داخل القاعدة العسكرية التي تمت سرقتها.

وكان مجهولون اقتحموا قاعدة اللواء المركزي 769 في منطقة الجليل بالشمال الإسرائيلي، وسرقوا الكثير من الأسلحة بعد أن دخلوا إلى مخزن السلاح، وذلك في السادس من الشهر الجاري.

סגן מפקד חטיבה הודח מצה"ל בעקבות גניבה של עשרות כלי נשק מבסיס בצפוןhttps://t.co/zvq9F1LmkY@yoavzitun pic.twitter.com/6J0BQogzBZ — ynet עדכוני (@ynetalerts) December 8, 2020

ومن بين ما تم سرقته 23 بندقية رمي قنابل، و15 بندقية أم – 16، وذلك في وقت تم العثور على ثغرة في أحد جدر القاعدة العسكرية، وعلى الفور قام الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق موسع في واقعة اختراق القاعدة العسكرية وسرقة أسلحتها، وبحث مدى تقديم مساعدة "للسارقين" من داخل القاعدة نفسها.

ويشار إلى أن القاعدة العسكرية للواء المركزي 769 في منطقة الجليل، تقع بالشمال الإسرائيلي وهي مسؤولة عن جزء من تأمين الحدود اللبنانية الإسرائيلية.