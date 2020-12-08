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    مجلس الوزراء السعودي أثناء إقرار موازنة 2018

    مجلس الوزراء السعودي: القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية

    © REUTERS
    العالم العربي
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    كشف مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية.

    العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس
    © AFP 2020 / KHALIL MAZRAAWI
    ملك الأردن والرئيس الفلسطيني يبحثان تطورات القضية الفلسطينية
    وذكرت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء السعودي قال "إن القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية ولم نتوان عن الدفاع عنها".

    وقال المجلس في بيان إن القضية لا تزال على رأس القضايا التي ندعمها في سياستها الخارجية، مجددا كذلك التمسك بمبادرة السلام العربية 2002.

    وشدد المجلس السعودي على "أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل".

    ويأتي موقف الوزراء السعودي في وقت تسعى القيادة الفلسطينية جاهدة للحصول على دعم عربي ودولي من أجل إقامة مؤتمر دولي للسلام، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

    وقال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن زيارة الرئيس الفلسطيني مؤخرا إلى الأردن، ومصر كانت مثمرة، وتأتي في إطار "الحوار الفلسطيني العربي".

    وأضاف: "نسعى لحوار عربي ثلاثي (فلسطيني، أردني، مصري) أو أكثر، وحتى لحوار في إطار الجامعة العربية، من أجل التحرك السياسي والدبلوماسي مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن عقد المؤتمر الدولي (الخاص بعملية السلام)".

    وقال الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن "هناك تنسيقا فلسطينياً مصرياً أردنياً، لدعم رؤية الرئيس عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام".

    انظر أيضا:

    الرقب: الإمارات تستمر في طعن القضية الفلسطينية
    فيصل بن فرحان: السعودية لم تتوان في الدفاع عن القضية الفلسطينية
    ملك الأردن والرئيس الفلسطيني يبحثان تطورات القضية الفلسطينية
    الكلمات الدلالية:
    مصر, السعودية, فلسطين
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