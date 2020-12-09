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    قوات الدعم السريع في السودان

    تبادل إطلاق رصاص واقتحام سفارة أجنبية... "الدعم السريع" يكشف حقيقة ما حدث في الخرطوم

    © AP Photo / Hussein Malla
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    كشفت قوات الدعم السريع في السودان حقيقة اقتحام عدد من عناصرها سفارة أجنبية في الخرطوم والسطو عليها.

    وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" تمكنت دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع مساء أمس الثلاثاء من القبض على الجناة الذين سطوا على السفارة الأوكرانية بحي الرياض صباح الثلاثاء فى عملية نهب مسلح.

    قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    حميدتي: قوات الدعم السريع الأكثر احتياجا للخدمات الطبية

    ونقلت الوكالة عن العميد ركن جمال جمعة آدم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، أن "المعلومات الأولية تفيد أن المنفذين أشخاص يرتدون زي "عسكري قوات مسلحة ودعم سريع" مما استدعى تدخل استخبارات الدعم السريع وملاحقة الجناة".

    وأضاف فى تصريح صحفي أنه "قوات الدعم السريع استطاعت القبض على الجناة قبل الابتعاد عن مسرح الجريمة".

    ولفت آدم إلى أن "منفذ هذه الجريمة انتحل صفة عميد بالقوات المسلحة هيئة الاستخبارات ومعه أربعة أفراد بينهم اثنان كانا يرتديان زي دعم سريع والآخرون يرتدون زياً مدنيا".

    وأفادت الوكالة أن الجناة كان بحوزتهم بندقية كلاشنكوف، و3 طبنجات وجهاز موترلا وصاعقة كهربائية، بالإضافة إلى عربتين. 

    وأشارت الوكالة إلى أنه بلغت قيمة المسروقات 488.000 جنيه (سوداني) و900 دولار، و1000 درهم و1000 جنيه (مصري).

    ولفتت الوكالة إلى أن عملية القبض صاحبها تبادل إطلاق نيران، نتجت عنه إصابات بين الأفراد من الطرفين بالخرطوم شرق مسجد السنهوري شارع الستين.

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    الكلمات الدلالية:
    أوكرانيا, السودان, قوات الدعم السريع
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