السيسي: يجب معاقبة الدول التي تدعم المنظمات الإرهابية

وأضاف الرئيس المصري في حديث خاص لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها لفرنسا أن "مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب، وتحاربان معا على عدة جبهات".

وتابع "يبدو لي أن فرنسا أصبحت تقيس بصورة أوضح الآن مدى الخطر الذي يمثله الإخوان المسلمين على المجتمع والمواطنين الأوروبيين".

وأشار السيسي إلى أنه "ليس من فراغ وضع الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية في مصر أو في العديد من بلدان المنطقة الأخرى، فتغلغل عملهم في المنظمات الخيرية والمنظمات الإرهابية المسلحة التي يسيطرون عليها وتدخلهم في الدوائر السياسية المؤسساتية، يمثل تهديدا وجودياً للدول، وهم يختبئون وراء الدين لتبرير شمولية رؤيتهم".

وذكر أن "مصر دفعت ثمنا باهظا للإرهاب، وكان المواطنون المسلمون والاقباط والقوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء، ضحية لأعمال الإرهاب الوحشي".

وواصل قائلا "نحن لم نتوقف عن التحذير من هذه الإيدولوجية المميتة التي لا تعرف حدود. ودعونا إلى تنسيق دولي لمكافحة الإرهاب".

كما شدد الرئيس المصري على ضرورة معاقبة الدول التي تمول وتسلح هذه المنظمات الارهابية، انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة.