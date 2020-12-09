محكمة سعودية تقضي بحبس وافد عربي لنشره صورا لفتاة

وبحسب موقع صحيفة "عكاظ" السعودية، أدانت محكمة مكة الجزائية مقيماً من جنسية عربية بجريمة إنشاء وانتحال حسابات فتاة في مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صورها وتهديدها ‏وابتزازها بفضحها، فضلاً عن التغرير بأخريات للقيام بأعمال خادشة للحياء.

وأجريت المحاكمة عن بعد، وقررت المحكمة "تعزيره إعمالاً لمبدأ تداخل العقوبات بسجنه لمدة سنة وستة أشهر تحتسب من تاريخ إيقافه، ومصادرة كافة أجهزة الجوالات المضبوطة بحوزته والتي استخدمت في الجرائم استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية واكتسب الحكم القطعية".

وبحسب المحكمة، فـ"الفتاة التي في العقد الثالث تقدمت ببلاغ للسلطات المختصة شكت من خلاله تعرضها للتشهير وتشويه السمعة ‏عن طريق شخص مجهول انتحل شخصيتها ونشر صورها في تطبيقات التواصل الاجتماعي من خلال الفيسبوك، والإنستغرام، وتويتر".

وبحسب الصحيفة، إنه بعد البلاغ تحركت الأجهزة الأمنية المسؤولة وتتبعت الحسابات المنتحلة وقبضت على المتهم وبحوزته أجهزة جوالات تبين فيها صور ومحادثات وحسابات منتحلة باسم صاحبة الشكوى، ومحادثات أخرى وهمية وحسابات أخرى منتحلة في التواصل الاجتماعي بأسماء مواطنين.

وسلمت الأجهزة الأمنية النيابة العامة ملف القضية، "ورصدت للمتهم عرضه على فتيات العمل في مهام إجراء محادثات غرامية مع الزبائن، شريطة ألا تزيد أعمارهم على 22 ‏سنة".

ودوّنت النيابة عشرات الرسائل التي تدين المتهم في جرائم تشهير وابتزاز، وإنشاء حسابات وهمية، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق ومنحته حقوقه النظامية للاستعانة بمحامٍ.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم قال إنه "تعرف على الفتاة المشتكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأقام معها علاقة إلكترونياً على مدى شهر وحصل منها على صورها إلكترونيا وانقطعت علاقته بها، وأنكر إنشاء حسابات باسمها أو نشر صورها".