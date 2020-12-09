السودان يتجه إلى تعداد زراعي شامل

وأشار الوزير السوداني في تصريحات لوكالة "سونا" إلى أن التعداد يمثل العمود الفقري للاقتصاد، إلى جانب توفير فرص عمل لأكثر من 60% من القوى العاملة في البلاد.

وأضاف التركاوي أن التعداد الزراعي الشامل سيغطي جميع المحاصيل وأشجار الفاكهة والنخيل وأشجار غابات المنتجات غير الخشبية؛ بالإضافة إلى الحيوانات والدواجن والأسماك سواء كانت داخل المزارع أو في حظائر خاصة.

ولفت الوزير السوداني إلى أن آخر تعداد زراعي جرى في السودان كان في عام 1964، وكان غير مكتمل، في حين أن آخر تعداد حيواني كان عام 1976-1977، وتم بالحصر الشامل والعينة والتصوير الجوي.