بسبب "عيب قاتل"... استدعاء أكثر من 10 آلاف سيارة سعودية

قررت وزارة التجارة السعودية، اليوم الأربعاء 9 ديسمبر/كانون الأول، استدعاء أكثر من 10 آلاف سيارة حديثة، بسبب "عيب قاتل" قد يؤدي إلى الوفاة.

ونشرت التجارة السعودية تغريدة، أعلنت فيه استدعاء 10 آلاف و888 سيارة في المملكة.

وأوضحت أن السيارات المستدعاة من أنواع "فورد" طرازات مونديو وإيدج وفيوجن، و"لينكولن" من طرازات "إم كى إكس" و"إم كى زد".

"التجارة" تعلن عن #استدعاء 10,888 مركبة

🚘 فورد "Fusion / Edge / Mondeo"

🚘 لينكون "MKZ / MKX"

🗓 2013 - 2018

🔻 لاحتمالية تمزق خرطوم المكابح الأمامية قد يؤدي إلى تسرب الزيت وضعف الاستجابة في الفرامل مما يزيد من خطر وقوع حادث.#سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 pic.twitter.com/8O7SAhDqHy — وزارة التجارة (@MCgovSA) December 9, 2020

​وأشارت الوزارة السعودية إلى أن السيارات المستدعاة تواريخ إنتاجها من 2013 إلى 2018.

وأرجعت وزارة التجارة السعودية ذلك القرار بأنه يأتي بسبب احتمالية تمزق خرطوم المكابح الأمامية.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا العيب القاتل يمكن أن يؤدي إلى تسريب الزيت، وضعف استجابة المكابح، ما يزيد من خطر وقوع حادث "قاتل" لصاحبها ومن معه.