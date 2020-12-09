حاكم دبي يعلن حصول الإمارات على أفضل تصنيف ائتماني في المنطقة

قال حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، أن وكالة التصنيف الدولية "موديز" منحت حكومة الإمارات تصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء:

"وكالة التصنيف الدولية "موديز" تمنح حكومة الإمارات تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية".

وكالة التصنيف الدولية "موديز" تمنح حكومة الإمارات تصنيف Aa2 في الجدارة الإئتمانية، التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني. قوة إئتمانية نابعة من استقرار داخلي ..وسياسات مالية رشيدة.. وعلاقات دولية قوية..وتنوع اقتصادي راسخ ..إنجاز نضيفه ل٢٠٢٠ قبل نهايتها — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 9, 2020

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وأشار حاكم دبي إلى أن هذا التصنيف يعتبر "التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني".

وأضاف: "قوة ائتمانية نابعة من استقرار داخلي .. وسياسات مالية رشيدة.. وعلاقات دولية قوية.. وتنوع اقتصادي راسخ ..إنجاز نضيفه لـ 2020 قبل نهايتها".