مصر... إصابة 22 شخصا إثر حادث قطار في المنصورة.. فيديو

أصيب 22 شخصا، اليوم الأربعاء، في حادث انفصال عربة قطار في محطة المنصورة.

ونقل موقع "بوابة الأهرام"، عن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، إن الحادث وقع بسبب انفصال عربة قطار في محطة قطارات المنصورة.

وأشار مكي إلى أن الحادث أسفر عن اصطدام عربة القطار بالحاجز الخرساني.

حالا محطه قطار المنصوره والناس متعوره !! pic.twitter.com/Gie96hGgw8 — 𝔸𝕙𝕄𝕒𝕕 𝕄𝕖𝕋𝕨𝕒𝕝𝕝𝕪 (@A7Mad_MeTwally) December 9, 2020

وقال إن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي.

وتبين تعدد الإصابات ما بين كسور وسحجات وجميعها متوسطة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادث، وأظهر آثار الاصطدام على القطار الذي كان يقف في المحطة.