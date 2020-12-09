مقاتلات أجنبية تدخل قطر لتنفيذ عملية هي الأولى من نوعها

دخلت مقاتلات أجنبية قطر، اليوم الأربعاء، لتنفيذ عملية هي الأولى من نوعها في البلاد.

ووصلت مقاتلات "تايفون" التابعة للسرب رقم "12" البريطاني- القطري إلى الدوحة، لتنفيذ تمرين "إيبك سكايز"، وذلك للمرة الأولى منذ تشكيل السرب قبل عامين.

وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن طياري سلاح الجو الملكي البريطاني وطياري القوات الجوية الأميرية القطرية سيقودون طائرات "التايفون" للمرة الأولى كسرب مشترك في قطر، لتقوية الروابط المتينة بين الجانبين.

وتشكل السرب "12" في عام 2018، كأول سرب مشترك تابع لسلاح الجو الملكي منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب المصدر ذاته.

وعلّق قائد السرب "12" المقدم طيار كريس وايت على وصول المقاتلات إلى قطر، قائلا: "لقد أحرزنا تقدما ملحوظا منذ تمرين ملحمة السماء في العام الماضي".

و"ملحمة السماء"، هي تدريبات بحرية مشتركة شاركت فيها القوات البحرية القطرية ونظيرتها البريطانية في المياه الإقليمية القطرية، في يوليو/تموز 2017.

بدوره، قال المقدم ركن طيار فيصل الغانم نائب قائد السرب الـ 12: "تمرين /إيبك سكايز/ لهذا العام فريد من نوعه، حيث يعتبر الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط أولوية لكل من المملكة المتحدة ودولة قطر".

واعتبر أن التمرين سوف يمنح قطر قدرة عالية على التعامل مع التحديات الأمنية المشتركة.

يشار إلى أن قناة "الجزيرة" القطرية سبق وأشارت إلى أن تشكيل السرب "12"، جاء ضمن الاستعدادات لتسليم دولة قطر أول طائرة بريطانية من طراز "تايفون" عام 2022، في إطار صفقة بقيمة 5.1 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6.3 مليارات دولار) بين الجانب القطري وشركة "بي أي إي سيستمز" البريطانية للصناعات العسكرية.

وأضافت القناة أن الصفقة تشمل شراء 24 مقاتلة من طراز "تايفون" و9 طائرات تدريب من طراز "هوك تي".