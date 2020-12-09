عمليات سرية أخرى... إسرائيل تمنح وساما لخلية اغتيال قيادي بارز في "الجهاد الإسلامي"

قرر رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، منح وسام التقدير العسكري لوحدات وقيادات من الجيش نفذت مهمات عسكرية ذات أهمية ساهمت في تعزيز قوة وأمن البلاد.

نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدات جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن القائمة تضم وحدة الغواصات، تقديرا على عشرات العمليات السرية، في بيئة وصفت بـ"التهديدية" تطلبت تغييرا وتجديدا في إدراك تنشيط واستخدام طرق عمل مبتكرة.

صدر عن قائد هيئة الأركان العامة في جيش الدفاع الجنرال أفيف كوخافي قرارًا يقضي بمنح وسام التقدير العسكري لوحدات وقيادات من الجيش نفذت مهمات عسكرية ذات أهمية ساهمت في تعزيز قوة جيش الدفاع وترسيخ أمن الدولة. وأهم من حل في القائمة هم: — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 9, 2020

ومن بين قائمة طويلة تمن منحها وسام التقدير العسكري منفذو عملية "الحزام الأسود" المشتركة، التي قاموا فيها باغتيال القيادي البارز في حركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بقتل القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، بهاء أبو العطا (42 عاما) وزوجته، في غارة ليلية على منزله في قطاع غزة، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، وهي العملية العسكرية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "الحزام الأسود".

وحدة الغواصات تقديرًا على عشرات العمليات السرية في بيئة وصفت بـالتهديدية تطلبت تغييرًا وتجديدًا في إدراك تنشيط واستخدام طرق عمل مبتكرة.



عملية #الحزام_الأسود المشتركة تقديرًا على العمل المشترك والدقيق الذي شمل القضاء على القيادي بالجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 9, 2020

وضمت قائمة استحقاق وسام التقدير العسكري الإسرائيلي، ما أسماها أفيخاي أدرعي بـ"عملية في إطار المعركة ما بين الحروب، وهي عملية سرية مشتركة لهيئة الاستخبارات وسلاح الجو والموساد، تقديرا على العمل المشترك المتعدد الأذرع والهيئات وجمع المعلومات الذي ساهم في تحقيق إنجاز عسكري.

وكذلك "عملية سرية لهيئة الاستخبارات والموساد لتحقيق إنجاز ملموس بالمعركة ضد الصواريخ الدقيقة"، و"التنظيم والرد العملياتي على التهديد في المجال التحت أرضي، تقديرًا على التعاون الناجح بين الوحدات، الذي أدى إلى نشاطات وإنجازات عسكرية كثيرة، ذات الأهمية والفعالية في مجال الأنفاق".