"في حال اتخاذه هذه الخطوة"... مسؤولون في "الشاباك" يهددون نتنياهو

بعث مسؤولون رفيعو المستوى في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) رسالة تهديد إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس الثلاثاء، بأن مسؤولين رفيعي المستوى في جهاز الشاباك هددوا بالاستقالة من الجهاز، إذا قرر نتنياهو تعيين رئيس مجلس الأمن القومي، مائير بن شبات، رئيسا للجهاز، خلفا للرئيس الحالي، ناداف أرغمان.

وأكدت القناة العبرية أن ولاية أرغمان ستنتهي في غضون ستة أشهر، وبأن لدى المسؤولين في الشاباك تخوفات من إقدام نتنياهو على تعيين، زميلهم السابق، بن شبات، على رأس الجهاز، الذي لا يتمتع بثقتهم.

חשיפה: בכירים בשב"כ מאיימים להתפטר אם מאיר בן שבת ימונה לראש השירות. הדיווח של @roysharon11 ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/uf4sG6CYmQ — כאן חדשות (@kann_news) December 8, 2020

ونقلت القناة عن مسؤولين في الجهاز الأمني الإسرائيلي الداخلي، وفي جلسات مغلقة، إنه "إذا قام نتنياهو، بتعيين مائير بن شبات، رئيسا للجهاز، فهذا لا ينبع من دوافع مهنية، بل شخصية وسياسية، وأن بن شبات ليس مناسبا لرئاسة الجهاز لأسباب مهنية".

وأعرب المسؤولون في الجهاز الأمني عن قلقهم من نتنياهو في حال إقادمه على هذه الخطوة، وتعيين مائير بن شبات، رئيسا عليهم، رغم اعترافهم بأن رئيس جهاز الأمن القومي الإسرائيلي من أقرب الشخصيات إلى قلب نتنياهو، ويعد أحد المقربين، بقوة، من شخصه.

وأكد المسؤولون أنهم سيستقيلون أو يتقاعدون في حال تعيين بن شبات، كونهم "لا يثقون به"، خاصة وأن "السيرة الذاتية لبن شبات وقدراته في المناصب التي شغلها من قبل، تجعله أقل المرشحين جدارة، وأن تعيينه سوف يلحق أضرارا جسيمة بالجهاز الأمني".

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى ان "الشاباك" رفض التعليق على سؤالها بهذا الخصوص.