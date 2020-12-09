"طيران الخليج" توقع 5 اتفاقات مع شركات إسرائيلية

أعلنت شركة "طيران الخليج" البحرينية، اليوم الأربعاء، أنها وقعت خمسة اتفاقات مع شركات إسرائيلية.

نشر الحساب الرسمي لشركة "طيران الخليج"، تغريدة جديدة له، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن الشركة وقعت خمس اتفاقات مع شركات إسرائيلية، أثناء زيارة قام بها وفد اقتصادي بحريني إلى تل أبيب، الأسبوع الماضي.

وكانت شركة "إسرائيل للصناعات الجوية" الحكومية، قد أعلنت الخميس الماضي، أنها ستتولى صيانة طائرات شركة "طيران الخليج" البحرينية، التي تحط في إسرائيل.

Gulf Air Signs Five Agreements In Tel Aviv



طيران الخليج توقع خمس اتفاقيات في تل أبيب



#GulfAir#طيران_الخليج https://t.co/rK63KubfO4 pic.twitter.com/NMQ3Qpij6s — Gulf Air (@GulfAir) December 9, 2020

وصرحت الشركة الإسرائيلية أنها سوف "تقدم حلولا فنية شاملة… تشمل خدمات ما قبل الإقلاع وما بعده، والصيانة اليومية والدعم في مواجهة أي مشاكل فنية."

وأضافت الوكالة أنه تم توقيع اتفاق الصيانة بين الشركتين أثناء زيارة قام بها وفد بحريني بقيادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى تل أبيب.

وقال المدير العام لمجموعة الصناعات الجوية في الشركة الإسرائيلية، يوسف ميلاميد، إنه يتوقع صفقات مماثلة مع شركات طيران أخرى في المنطقة، بعد أن أقامت إسرائيل علاقات مع البحرين والإمارات.

يذكر أن الشركة تقدم خدمات صيانة الطائرات لنحو 75 بالمئة من شركات الطيران التي تستخدم مطار بن غوريون.

وأبرمت البحرين وإسرائيل علاقات رسمية في سبتمبر /أيلول الماضي، واتفقتا على السماح بأربع عشرة رحلة تجارية أسبوعيا بين المنامة ومطار بن غوريون قرب تل أبيب، لكن موعد البدء لم يُعلن بعد.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي برعاية أمريكية.