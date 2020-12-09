الإماراتي البارز صاحب "التغريدة المثيرة للجدل" يتحدث مجددا عن السعودية

دافع الأكاديمي والمغرد الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، عن موقفه من السعودية، بعد تسببه في حالة واسعة من الجدل بسبب تغريدة تحدث فيها عن جهود المصالحة الخليجية، ولكنه اضطر لحذفها حقا.

نشر عبد الله قبل يومين تغريدة قال فيها إن "قطار المصالحة الخليجية لن يتحرك مليمترا واحدا بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة الإمارات المسبقة"، قبل أن يحذفها ويقول إنها أثارت الكثير من الجدل واللغط.

واليوم، قال المغرد الذي يصف نفسه بأنه أستاذ علوم سياسية:

لن يسامح "الجهلة" الذين هاجموه مؤكدا أنه أحيانا ينتقد مواقف الإمارات ولا يفعل ذلك مع المملكة.

وتابع في تغريدة جديدة: "خلال يومين وردتني ردود متشنجة من جهلة لا يدركون أني قضيت أسعد سنوات الطفولة بين أهلي بالسعودية ولا أحد ينزع ذلك من قلبي".

وأضاف: "لا يعرفون أني أنتقد أحيانا مواقف الإمارات لكن لا أسمح لنفسي انتقاد مواقف السعودية لما لها من محبة. للجهلة، إن سامحتكم في الدنيا فلن أسامحكم أمام الله في الآخرة".

خلال يومين وردتني ردود متشنجة من جهلة لا يدركون أني قضيت اسعد سنوات الطفولة بين اهلي بالسعودية ولا احد ينزع ذلك من قلبي ولا يعرفون اني انتقد احيانا مواقف الإمارات لكن لا اسمح لنفسي انتقاد مواقف السعودية لما لها من محبة. للجهلة ان سامحتكم في الدنيا فلن أسامحكم أمام الله في الآخرة — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 8, 2020

من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش: "تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع".

​وأعلن أمير دولة الكويت، الجمعة الماضية، عن إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".