الكويت: 37 نائبا يتفقون على تزكية بدر الحميدي لرئاسة مجلس الأمة

قال النائب عبدالكريم الكندري أن النواب المجتمعين في ديوانه اليوم الأربعاء، اتفقوا على تزكية النائب بدر الحميدي لرئاسة مجلس الأمة.

وتوافد نحو 37 نائبا على ديوان الكندري، في ثاني اجتماع لهم، للتنسيق بشأن المناصب القيادية واللجان البرلمانية والأولويات التشريعية في مجلس الأمة، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وقال النائب فرز الديحاني عقب الانتهاء من الاجتماع التنسيقي: "بعد تزكية النائب بدر الحميدي كمرشح لرئاسة مجلس الأمة اتفقنا معه على 3 نقاط، وهي العفو الشامل والنظام الانتخابي والمطالب الشعبية".

من جانبه، قال النائب خالد عايد: "إن 37 نائبا اختاروا النائب بدر الحميدي لرئاسة مجلس الأمة، وتم الاتفاق على عدة ملفات، والعفو الشامل على رأسها".

وبحسب "القبس" عقد مجموعة من النواب اجتماعا تنسيقيا في وقت سابق، في ديوان النائب بدر الداهوم، من دون الوصول إلى نتائج حاسمة، بشأن الأجندة التي حضر المجتمعون لمناقشتها، وعلى رأسها تسمية مرشح لرئاسة مجلس الأمة.

وعاد 19 نائبا من أصل 50 من أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي السابق إلى المجلس الجديد، فيما فاز 31 نائبا جديدا.

وأظهرت النتائج النهائية أن نسبة التغيير في تركيبة المجلس الجديد بلغت 62%، فيما غابت الوجوه النسائية تماما عن مجلس 2020.