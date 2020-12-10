جنبلاط يعلق على مصير الحكومة اللبنانية بعد تقديم التشكيلة إلى رئيس الجمهورية

غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، صباح اليوم الخميس بشأن مصير تشكيل الحكومة اللبنانية، وذلك بعد قيام الحريري بتقديم الأسماء إلى رئيس الجمهورية ميشال عون دون الوصول إلى نتيجة نهائية.

ونشر جنبلاط تغريدته على صفحته الشخصية في "تويتر"، وقال فيها: "يبدو أن الدخان الأبيض حول الحكومة لن يصدر قريبا نتيجة مزيد من الاختبارات لإعتماد ال vaccine الافضل لعلاج الأزمة".

يبدو ان الدخان الابيض حول الحكومة لن يصدر قريبا نتيجة مزيد من الاختبارات لإعتماد ال vaccine الافضل لعلاج الازمة ومن جهة اخرى وكوني افرط بحقوق الطائفة فانني افوض حماة الديار بتحصيلها بحد السيف من لبنان الى سوريا الى فلسطين الى المهاجر والى الصين حيث فراغ كبير في قضاة المذهب pic.twitter.com/1OIXODpguu — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 10, 2020

وأضاف جنبلاط قائلا: "ومن جهة أخرى وكوني أفرط بحقوق الطائفة فانني أفوض حماة الديار بتحصيلها بحد السيف من لبنان إلى سوريا إلى فلسطين إلى المهاجر وإلى الصين حيث فراغ كبير في قضاة المذهب".

وأعلن الحريري، أمس، أنه قدم تشكيلة حكومية كاملة من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، يوم أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون سيدرس التشكيلة التي قدمها له.