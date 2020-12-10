أول تعليق من الإمارات على فشل مشروع وقف بيع مقاتلات "إف-35"

علّق سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، اليوم الخميس، على "فشل مشروعي قرار بمجلس الشيوخ الأمريكي لمنع بيع أسلحة ومقاتلات أمريكية متطورة من طراز إف-35 إلى بلاده".

ونقلت السفارة الإماراتية في واشنطن عبر صفحتها على "تويتر"، عن العتيبة، قوله: "الإمارات العربية المتحدة تقدر بعمق اعتبارات جميع السيناتورات في تصويت اليوم. إن استمرار الدعم الأمريكي يمكن الإمارات من تحمل عبء أكبر على أمننا الجماعي، أمننا وأمنكم وأمن شركائنا".

“It improves US-UAE interoperability and allows us to be more effective together. It makes us all safer. Open, tolerant, and future oriented, the UAE is charting a new positive path for the Middle East. We are committed to regional de-escalation and dialogue. (2/3) — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) December 9, 2020

وتابع: "هذا يحسن التوافقية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، ويسمح لنا بأن نكون أكثر فعالية معا. يجعلنا جميعا أكثر أمانا.. دولة الإمارات العربية المتحدة المنفتحة والمتسامحة والمتوجهة نحو المستقبل، ترسم مسارا إيجابيا جديدا للشرق الأوسط. نحن ملتزمون بخفض التصعيد الإقليمي وبالحوار".

وأضاف السفير الإماراتي: "نتطلع إلى تعميق علاقتنا مع الولايات المتحدة التي استمرت 49 عاما، حيث نعمل معا لمواجهة التحديات الملحة مثل الصحة العالمية والمناخ وانتشار الأسلحة النووية والصراعات الإقليمية".

“We look forward to deepening our 49-year relationship with the US as we work together on pressing challenges like global health, climate, the proliferation of nuclear weapons, and regional conflicts.” (3/3) — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) December 9, 2020

​وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، في منع عقد صفقة كبرى للأسلحة، بين الولايات المتحدة والإمارات. وصوت أعضاء المجلس بـ 50 صوتا مقابل 46 ضد قرار يمنع بيع طائرات "ريبر" المسيرة للإمارات.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مساعي الكونغرس لعرقلة خططه لبيع دولة الإمارات العربية المتحدة معدات عسكرية بقيمة 23 مليار دولار. وقال البيت الأبيض إن المبيعات تدعم بشكل مباشر السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي من خلال تمكين الإمارات من ردع السلوك العدواني الإيراني المتزايد والتهديدات.

وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة من طراز "إف 35"، وهي أكثر الطائرات المقاتلة تطوراً في العالم، وأكثر من 14000 قنبلة وذخيرة؛ وثاني أكبر عملية بيع لطائرات مسيرة أمريكية لدولة واحدة.