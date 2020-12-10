الكاظمي يجري زيارات للمناطق المحررة في ذكرى النصر على "داعش"

أجرى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، زيارة إلى مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار، بمناسبة الذكرى الثالثة للنصر على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الكاظمي بهذه المناسبة: "في مثل هذا اليوم أيها الأبطال، سواعدكم وإيمانكم وجذوركم الوطنية العراقية انتزعت النصر على تنظيم داعش الظلامي".

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi من #الفلوجة، خلال كلمته مع القيادات الأمنية والعسكرية ومجموعة من أبطال قواتنا الأمنية : في مثل هذا اليوم أيها الأبطال .. سواعدكم وإيمانكم وجذوركم الوطنية العراقية انتزعت النصر على تنظيم داعش الظلامي. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 10, 2020

وأضاف الكاظمي: "الانتصار على "داعش" ليس مجرد انتصار عسكري، بل هو انتصار الحضارة أمام التخلف، التقدم أمام الرجعية، الإنسانية أمام الوحشية، العراق الواحد الموحد أمام التقسيم" .

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi : الانتصار على داعش ليس مجرد انتصار عسكري، بل هو انتصار الحضارة أمام التخلف، التقدم أمام الرجعية، الإنسانية أمام الوحشية، العراق الواحد الموحد أمام التقسيم . — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 10, 2020

وتابع الكاظمي: "كل مقاتلينا، ضباط ومراتب، في الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة، وكل من قاتل هذا التنظيم الإرهابي صاغوا قلادة النصر وأهدوها إلى شعب العراق بتضحياتهم وبطولاتهم".

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi : كل مقاتلينا، ضباط ومراتب، في الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة، وكل من قاتل هذا التنظيم الإرهابي صاغوا قلادة النصر وأهدوها الى شعب العراق بتضحياتهم وبطولاتهم. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 10, 2020

ويشهد العراق، اليوم الخميس، عطلة رسمية في جميع مؤسسات الدولة تزامنا مع مرور السنة الثالثة على إعلان بيان النصر على تنظيم "داعش" الذي سيطر لمدة ثلاث سنوات على أراض واسعة من الأراضي العراقية لاسيما في محافظات نينوى والأنبار.