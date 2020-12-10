"عمل الخير" يجمع الإمارات وإسرائيل لمساعدة المشردين في واشنطن

تتوالى اللقاءات والاجتماعات الإماراتية الإسرائيلية المشتركة منذ التوقيع على اتفاق السلام في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكدت من خلالها أن الجانبين، الإماراتي والإسرائيلي، التقيا في مبادرة إنسانية وأول تعاون من نوعه.

عمل الخير يجمع بين اسرائيل والإمارات في مساعدة المحتاجين..



في مبادرة انسانية واول تعاون من نوعه، اعد موظفو سفارتي إسرائيل والإمارات في الولايات المتحدة طرود حاجيات ضرورية للتعاطي مع فصل الشتاء ووباء كورونا سيتم توزيعها على المشردين في مدينة واشنطن.@IsraelinUSA@UAEEmbassyUS pic.twitter.com/TcI9rMV3CR — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 10, 2020

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

أعد موظفو سفارتي إسرائيل والإمارات في الولايات المتحدة طرود حاجيات ضرورية للتعاطي مع فصل الشتاء ووباء كورونا، سيتم توزيعها على المشردين في مدينة واشنطن.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية من الرئيس دونالد ترامب.