سفير: مغاربة العالم منخرطون بحماس في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة

قال سفير المغرب في دولة كينيا، المختار غامبو، اليوم الخميس، إنه ''من المعروف أن المهاجرين المغاربة، أينما كانوا في العالم، يدافعون بحماس عن الوحدة الترابية للمملكة".

جاء ذلك خلال كلمة السفير المغربي، خلال نهاية أشغال المؤتمر الأول للجاليات الأفريقية في نيروبي، المنظم من 8 إلى 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حول موضوع ''الاستفادة من موارد الجاليات من أجل انتعاش اقتصادي لأفريقيا ما بعد كوفيد-19".

وأضاف غامبو أن "تضامن الجالية المغربية يتجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ليشمل الأوليات الكبرى للبلاد، لاسيما الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والتي تعتبر قضية لصحراء المغربية مركزها"، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.

وأوضح أن "زخم التضامن الأكيد الذي برهن عليه أفراد الجالية المغربية في جميع أنحاء العالم للتعبير عن دعمهم للعملية غير الهجومية التي قادتها القوات المسلحة الملكية لطرد ميليشيات (البوليساريو) وإعادة فرض النظام في منطقة الكركرات، من أجل استعادة وتأمين الحركة المدنية والتجارية عبر الحدود بين المغرب وموريتانيا".

وأشار إلى أن زخم التضامن هذا يؤكد أهمية "دبلوماسية الجاليات'' المعروفة في المغرب باسم ''الدبلوماسية الموازية"، مسجلا أن الدول الأفريقية لم يعد لها سبب في تجاهل هذه الدبلوماسية، بل يتعين عليها التفكير في دمجها في سياستها الخارجية في وقت تطورت فيه الجاليات الأفريقية، من حيث العدد ورأس المال.

وأكد السفير المغربي أن المملكة المغربية، التي تعتبر صوت الأجندة الأفريقية حول الهجرة، عززت التزامها على مستوى القارة من خلال إنشاء المرصد الأفريقي للهجرة في الرباط، بناء على اقتراح من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الأفريقي حول موضوع الهجرة.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن الخمسة ملايين مغربي الذين يعيشون في الخارج يشكلون واحدة من الجاليات الأكثر انخراطا اقتصاديا وثقافيا في العالم، مضيفا أن "الجالية المغربية توجد في صلب أي سياسة وطنية تروم النهوض بالقيم الحديثة لأمتنا".

يشار إلى أن قوات جبهة البوليساريو قالت، أمس الأربعاء في بيان لها، إنها شنت هجمات على مواقع للجيش المغربي، خلال يوم أمس الثلاثاء ونهار اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن "الهجمات استهدفت مواقع للجيش المغربي في منطقة الفيعيين بقطاع الفرسية".

وذكر أن وحداته "وجهت قصفا عنيفا لمواقع عسكرية مغربية في منطقة أكرارة الرمث بقطاع الفرسية، وفي منطقة أمكلي التمات بقطاع آمكالا، وفي منطقة بنكارات بقطاع السمارة"، بحسب البيان.

وذكر البيان أن الوحدات قصفت أيضا مواقع للجيش المغربي في منطقة تنوشاد، وفي منطقة روس السبطي بقطاع المحبس.

وتصاعدت التوترات بين المغرب وجبهة البوليساريو أخيرا، حيث شهدت المنطقة العازلة بالكراكرات، الواقعة في الصحراء الغربية منتصف الشهر الماضي، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش المغربي والجيش الصحراوي، بعد تدخل الأخير "لمنع قمع المدنيين"، حسبما صرح السفير الصحراوي في الجزائر لوكالة "سبوتنيك".

في المقابل أكدت المملكة المغربية، في بيان صدر عن خارجيتها، أنه "لم يكن أمامها من خيار سوى الاضطلاع بمسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه الأعمال وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري.

جدير بالذكر أن المغرب يسيطر على قسم كبير من الصحراء (266 ألف كيلومتر مربع) بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء بعد حرب ضارية مع جبهة البوليساريو عام 1978. وبعد كر وفر بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو المدعومة من الجزائر، تم إعلان وقف إطلاق النار عام 1991.