مصر تعلن استعدادها لإمداد العراق بخطوط إنتاج متكاملة

أبدى محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي المصري، استعداد بلاده لإمداد العراق بخطوط إنتاج متكاملة.

جاء ذلك بعد استقبال الوزير المصري وزير الصناعة والمعادن العراقي، عزيز محمود، لبحث أوجه التعاون المشترك، وذلك بديوان عام الوزارة، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام" الإلكترونية.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، أن هذا اللقاء يأتي في إطار زيارة وفد عراقي رفيع المستوى لمصر برئاسة الدكتور خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانب المصري والعراقي والتباحث حول آليات تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة العليا ( العراقية-المصرية) المشتركة والقمة الثلاثية ( العراقية- المصرية- الأردنية).

وأكد مرسي وجود رغبة متبادلة في إقامة شراكات صناعية مثمرة في مجالاتٍ عدة، كما أكد على استعداد بلاده للمساعدة في تأهيل المصانع الحربية العراقية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بها، وكذا المعاونة في إعداد المواصفات التصميمية والمتطلبات الفنية والتكنولوجية لإنشاء خطوط إنتاج متكاملة في مختلف المجالات الصناعية.

من جانبه أكد منهل عزيز محمود أن التعاون مع مصر سيشهد خلال الفترة المقبلة تطوراً ملحوظا، مبديا رغبة الوزارة في تطوير التعاون والعمل المشترك مع الجانب المصري في شتى المجالات الصناعية من خلال عقد شراكات واتفاقيات مثمرة بين الشركات العراق ية ونظيرتها المصرية.

وثمّن الوزير العراقي الدور المصري الداعم للعراق، مشيداً بقدرة مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قوي خلال السنوات الماضية والمضي قدماً في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وأفاد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي المصري والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أنه تم الاتفاق في نهاية اللقاء على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية من الجانبين للتعرف على الإمكانيات المتوفرة لدى كل طرف على أرض الواقع، وتحديد مجالات التعاون المستقبلي.