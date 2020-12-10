الجيش السوري يدخل نقطة مراقبة على طريق "إم-5" بعد انسحاب القوات التركية

دخلت قوات الجيش السوري، اليوم الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول، إلى النقطة التركية في معمل "الكوراني" الواقع على طريق عام حلب- دمشق الدولي بعد انتهاء القوات التركية من تفكيك النقطة والانسحاب الكامل منها.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب، بأن عمليات تفكيك النقطة من قبل القوات التركية، استمرت على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، قبل أن تخرج ظهر الخميس، عشرات الشاحنات والآليات التي كانت موجودة داخل النقطة.

وقال المراسل إن الشاحنات والآليات التي خرجت، كانت محملة بجميع تجهيزات ومعدات النقطة، كما حملت على متنها الجنود الأتراك المنسحبين من نقطة " الكوراني".

وسلكت الشاحنات الخارجة من النقطة، الطريق الدولي "M5" المعروف بأوتستراد حلب- دمشق، واتجهت مباشرة نحو ريف إدلب.

© Sputnik . Zaher Tahan الجيش السوري يدخل نقطة مراقبة "الكوراني"على طريق (M5) بعد انسحاب القوات التركية

وبعد انسحاب نقطة "الكوراني"، التي سبقها انسحاب القوات التركية من نقطتي "الراشدين" و"الشيخ عقيل"، بات وجود نقاط المراقبة التركية في ريف حلب، مقتصراً على نقطتي "الهضبة الخضراء" قرب بلدة العيس في الريف الجنوبي، و"جبل عندان" في الريف الشمالي الغربي من المحافظة.