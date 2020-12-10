سيارة مفخخة تستهدف حاجزا للفصائل "التركمانية" شرقي سوريا

قتل عدد من المسلحين التابعين للفصائل "التركمانية" الخاضعين للجيش التركي، وأصبب آخرون بانفجار سيارة مفخخة استهدفت حاجزا لهم في مدخل مدينة راس العين شمالي محافظة الحسكة السورية.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة اليوم الخميس بأن:

انفجاراً عنيفاً سمع في أرجاء المنطقة التي يسيطر عليها الجيش التركي شمالي محافظة الحسكة، عصر اليوم الخميس 10 كانون الثاني/ ديسمبر، ناتج عن انفجار سيارة مفخخة جديدة استهدفت الفصائل "التركمانية" بمدخل المدينة الجنوبي.

© Sputnik . Attia Al-Attia سيارة مفخخة تستهدف حاجزا للميليشيات "التركمانية" شرقي سوريا

وتابع المراسل بأن الإحصائية الأولية للتفجير تشير لمقتل عنصرين ومدني على الأقل، وإصابة عدد كبير مما يسمى"الشرطة المدنية" التابعة للفصائل "التركمانية"، معظمهم حالته حرجة.

© Sputnik . Attia Al-Attia سيارة مفخخة تستهدف حاجزا للميليشيات "التركمانية" شرقي سوريا

وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، تشهد مناطق سيطرة الفصائل "التركمانية" والفصائل "الكردية" بريفي الحسكة والرقة اشتباكات مسلحة يتخللها قصف عنيف متبادل بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين مع حدوث انفجارات عبر السيارات والدرجات المفخخة.