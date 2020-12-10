الرئيس الفلسطيني يكشف شرطه لعودة المفاوضات مع إسرائيل

كشف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الخميس، عن شرطه لعودة المفاوضات مع إسرائيل.

وذكرت وكالة "سما"، مساء اليوم الخميس، أن أبو مازن استقبل، اليوم، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس، حيث تسلم رسالة من رئيس الوزراء الإسباني، أكد فيها على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وحرص بلاده على تعزيزها، والاستمرار في تقديم الدعم للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين.

وأطلع محمود عباس وزيرة الخارجية الإسبانية، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا استعداد الجانب الفلسطيني العودة للمفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية برعاية اللجنة الرباعية الدولية.

ووجّه الرئيس الفلسطيني الشكر لإسبانيا على مواقفها المنسجمة مع القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي، في دعم تحقيق السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية، مذكرا بالدور الذي لعبته إسبانيا لعقد مؤتمر مدريد، عام 1991.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية موقف بلادها الداعم لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين والقانون الدولي، مشيرة إلى أن إسبانيا ستواصل دعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.