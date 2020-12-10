دبي تدخل قائمة أفضل 10 مراكز عالميا في الرياضيات والعلوم

احتلت دبي، اليوم الخميس، مركزا ضمن أفضل مراكز العالم في دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم "TIMSS"، التي عُقدت خلال عام 2019 وتم الكشف عنها دولياً أول أمس.

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن الدراسة الدولية تنعقد كل أربع سنوات، وشاركت فيها دبي للمرة الرابعة على التوالي بمشاركة أكثر من 580 ألف طالب وطالبة عالمياً ينتمون إلى 72 دولة ومدينة عالمية".

وأضافت أن المدارس الخاصة في دبي، أحرزت المركز الثامن عالميا في مادة العلوم للصف الرابع بمعدل بلغ 550 نقطة، والمركز الخامس عالميا في مادة العلوم للصف الثامن بمعدل بلغ 566 نقطة، ما يفوق إلى حد كبير المعدل العالمي والذي حددته الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي وهي الجهة التي تتولى تنفيذ التقييم الدولي بـــــ 500 نقطة، لتتخطى مدارس دبي بذلك مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 والمحددة بالمركز الخامس عشر عالمياً.

وأشارت إلى أن دبي أطلقت العديد من الاستراتيجيات لتحقيق طموحها بالاستثمار في الإنسان والعلم والتكنولوجيا، وتسعى باستمرار إلى تحقيق نقلة علمية متقدمة، ورسم واقع معرفي جديد يرسخ مكانة الإمارة محلياً وعالمياً. ولم يختلف أداء طلبة مدارس دبي في مادة الرياضيات، إذ تؤكد نتائج الدراسة الدولية إحراز المدارس الخاصة في دبي على المركز العاشر عالمياً للصف الرابع بمعدل بلغ 550 نقطة، والمركز السابع عالمياً للصف الثامن بمعدل بلغ 553 نقطة.