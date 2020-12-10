ميشال عون في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: سيبقى لبنان أمينا على هذه الحقوق

استذكر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، شارل مالك، أحد الذين صاغوا الإعلان العالمي، مكرسين مكانة لبنان، موطن احترام الإنسان، أيا كان انتماؤه الديني أو السياسي أو العرقي

وقال الرئيس عون: "سيبقى لبنان، أمينا على هذه الحقوق، في سبيل إعلاء كرامة العائلة الإنسانية بتنوعها الثقافي وغناها الحضاري".

وقد نشر الرئيس عون تغريدة عبر موقعه الرسمي "تويتر"، قال فيها:

في اليوم العالمي لحقوق الانسان نستذكر شارل مالك، أحد الذين صاغوا الإعلان العالمي، مكرّسين مكانة لبنان، موطن احترام الإنسان، أياً كان انتماؤه الديني أو السياسي أو العرقي.

وسيبقى لبنان، أميناً على هذه الحقوق، في سبيل إعلاء كرامة العائلة الانسانية بتنوعها الثقافي وغناها الحضاري. — General Michel Aoun (@General_Aoun) December 10, 2020

وحاليا، يعيش لبنان أوضاعا اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى تراجع شديد في قيمة العملة المحلية الليرة، وكذلك الأوضاع السياسية والاجتماعية التي دفعت بالبلاد إلى زاوية غير معروفة منذ العام الماضي.