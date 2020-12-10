الجيش الإسرائيلي: الطريق أمامنا طويلة لاستكمال الأهداف في جبهة سوريا 

قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إن بلاده قامت بمهاجمة نحو 500 هدف على كافة الجبهات ونفذت العديد من العمليات في المستويات السرية.

نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدات جديدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، نقل خلالها عن لسان رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي، أن التموضع الإيراني في سوريا في حال تباطؤ واضح، نتيجة استمرار نشاطات الجيش الإسرائيلي، وأن الطريق أمام بلاده لا زالت قائمة لاستكمال الأهداف في هذه الجبهة.

#عاجل رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف #كوخافي: قمنا هذا العام بمهاجمة حوالى 500 هدف على كافة الجبهات ونفذنا العديد من العمليات في المستويات السرية pic.twitter.com/gaMubGqLy8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 10, 2020

وأكد كوخافي أن هذا العام شهد تطورا كبيرا في قدرة الاعتراض الصاروخي وتوسيع دائرة المنظمة الدفاعية "القبة الحديدية"، ليسجل مجال السايبر ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأنشطة العسكرية على الصعيدين الهجومي والدفاعي.

في إطار النشاطات التي تندرج ضمن #المعركة_بين_الحروب فقد سطرت ارتفاعًا في وتيرة العمليات ونوعيتها زيادة في النشاطات بالنيران، وتوسع نطاق الأنشطة السرية. وبناء على ذلك يشهد التموضع الإيراني في #سوريا حالة تباطؤ على مدى العامين المنصرمين نتيجة جيش الدفاع ضد الإيرانيين والمضيف السوري — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 10, 2020

وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي على أن "التموضع الإيراني في سوريا يشهد حالة تباطؤا على مدى العامين المنصرمين نتيجة عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الإيرانيين والمضيف السوري، حيث انخفض عدد النشطاء الإيرانيين في سوريا والميليشيات التابعة لها بشكل واضح.

وادعى الجنرال كوخافي قائلا:

إنه تم إخلاء قواعد ومعسكرات ومقرات إيرانية من منطقة دمشق كجزء من حملة لإبعادها إلى شمال شرقي سوريا. إضافة إلى ذلك فإن محاور نقل الأسلحة من إيران إلى سوريا تضاءلت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.