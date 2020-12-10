بوريطة لـ"سبوتنيك": أمريكا قررت افتتاح قنصلية لها في مدينة الداخلة

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، إن "اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على كل تراب الصحراء المغربية خطوة هامة".

وكشف بوريطة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة جاءت نتيجة عمليات اتصال مباشر بين جلالة الملك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن هذه الخطوة تؤكد سيادة المغرب على ترابه".

وأضاف بوريطة أن "الولايات المتحدة الأمريكية قررت في نفس الوثيقة افتتاح قنصلية لها في مدينة الداخلة".

وأشار ناصر بوريطة إلى أن

"خطوة الولايات المتحدة، أحد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، وبثقلها الدولي، ستدفع نحو تعزيز السيادة المغربية على صحرائها".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن توقيع إعلان يعترف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية، تزامنا مع الكشف عن موافقة المملكة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية".

قال الرئيس الأمريكي إن اقتراح المغرب الجاد والواقعي بحكم ذاتي، هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم من أجل السلام والرخاء.

وتابع في تغريدة أخرى: "لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة عام 1777، ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية".

ووفقا للإعلان الذي وقعه ترامب، تعتقد إدارة الولايات المتحدة أن إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية ليس خيارا واقعيا لحل الصراع، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ويشهد إقليم الصحراء الغربية نزاعا إقليميا منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي حركة انفصالية تسعى لإقامة دولة مستقلة في الإقليم.