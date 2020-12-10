ولي عهد أبو ظبي يعلق على الاتفاق المغربي الإسرائيلي

وكتب الأمير في تغريدة نشره عبر حسابه الرسمي: "نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط استئناف الاتصالات و العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل".
نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط إستئناف الاتصالات و العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.. خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 10, 2020
واختتم محمد بن زايد تغريدته بالقول إنها "خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة".
يتبع...
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