ولي عهد أبو ظبي يعلق على الاتفاق المغربي الإسرائيلي

رحب ولي عهد أبو ظبي، الأمير محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، بالاتفاق المغربي الإسرائيلي على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، واعتراف أمريكا بسيادة المملكة على منطقة الصحراء العربية.

وكتب الأمير في تغريدة نشره عبر حسابه الرسمي: "نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط استئناف الاتصالات و العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل".

نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط إستئناف الاتصالات و العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.. خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 10, 2020

واختتم محمد بن زايد تغريدته بالقول إنها "خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة".

يتبع...