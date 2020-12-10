قادمة من الإمارات… مصر تستقبل أولى شحنات لقاح شركة سينوفارم الصينية

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، استقبال أولى شحنات لقاح شركة سينوفارم الصينية ضد فيروس كورونا المستجد قادمة من الإمارات.

ووصلت أولى شحنات اللقاح الصيني مساء اليوم إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن لقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركة (سينوفارم) الصينية، أثبت فعالية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأضافت الوزارة، إن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يوما.

وأمس الأربعاء، سجلت مصر 421 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ووفاة 19 حالة جديدة.