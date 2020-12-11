مانتوروف يكشف حجم الاستثمارات الروسية في محور قناة السويس... فيديو

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن مصر تمثل شريكا اقتصاديا وتجاريا استراتيجيا لروسيا ومحورا صناعيا وتصديريا رئيسيا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

جاء ذلك خلال لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين الوزير الروسي ونظيرته المصرية نيفين جامع، الخميس، بحثا فيه تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار مانتوروف إلى أهمية خلق الظروف الملائمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والروسي على حد سواء.

وعن التعاون المصري الروسي في قطاع النقل، أضاف مانتوروف أنه يجري حاليا تنفيذ العقد المبرم بين البلدين لتوريد 1300 عربة قطار وتم تسليم 150 عربة كدفعة أولى وسيتم تسليم 57 عربة أخرى بنهاية العام الحالي.

ولفت إلى أن المشروعات المشتركة تتضمن أيضا مجالات توريد وتجميع السيارات وبناء السفن وتحديث ورش بناء السفن وبناء ناقلات البترول والورش العائمة لتصليح السفن بالإضافة إلى مشروعات أخرى في مجالات تحديث مجمعات التعدين ومصنع فحم الكوك وتطوير حقول البترول إلى جانب مشروعات التعاون في القطاع المصرفي بين البنوك المركزية بالبلدين.

كما أكد أن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر في محور قناة السويس يمثل نقلة استراتيجية في مسار التعاون المصري الروسي المشترك، لافتا إلى أن الاستثمارات الروسية بالمنطقة ستتعدى الـ 160 مليون دولار.

وبدورها، قالت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية إن مصر وروسيا ترتبطان بتاريخ طويل من التعاون الاقتصادي المشترك حيث تعد روسيا شريكا استراتيجيا رئيسيا لمصر منذ ما يزيد عن نصف قرن، ساهمت خلاله في العديد من المشروعات العملاقة والمشروعات الاستراتيجية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية.

وأضفت أن الصادرات المصرية إلى روسيا بلغت خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى نحو 436.4 مليون دولار مقارنة بنحو 406.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بمعدل زيادة بلغت 7.3%.

وأشارت إلى أن إجمالى الاستثمارات الروسية فى مصر تبلغ نحو مليار و17.3 مليون دولار فى عدد 480 مشروعاً يتركز أغلبها فى قطاعات البترول والغاز.

وأوضحت أن المباحثات تناولت رغبة الجانب الروسي تعزيز التعاون المشترك مع مصر لاستخدام اللقاح الروسى لفيروس كورونا "سبوتنيك V".