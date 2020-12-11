خبر صادم لرافضي تلقي لقاح "كورونا" في الكويت

دشنت وزارة الصحة الكويتية "رابط"عبر موقعها الإلكتروني، لتسجيل طلبات المواطنين والمقيمين الراغبين في تلقي لقاحات كورونا فور اعتمادها ووصولها إلى البلاد.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، كشفت مصادر أن الرابط سيطلب من صاحب العلاقة رقم هاتفه، وجواز سفره، ورقمه المدني والرقم التسلسلي خلف البطاقة المدنية، لضمان منحه شهادة تلقي اللقاح فور الانتهاء من ذلك، ليتمكن من السفر لأي دولة.

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: تدشين خدمة التسجيل الالكتروني المسبق لتطعيم كوفيد-19



رابط التسجيل الإلكتروني:

اللغة العربيةhttps://t.co/6GdFPAJ8on…

English website Link:https://t.co/6GdFPAJ8on… pic.twitter.com/MUiZMSi8hr — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) December 10, 2020

وأضافت المصادر أن الموقع يستقبل تسجيل الطلبات حالياً تمهيداً لفرزها قبل وصول اللقاح بأيام معدودة.

وأوضحت المصادر أن هناك 5 فئات ستستثنى من تلقي اللقاح ، هي: الحوامل، من دون 18 سنة، المصابون بأمراض معدية، من تلقوا تطعيمات آخر 30 يوماً، ومن يعانون الحساسية من بعض المأكولات والأدوية.

وفي ما يخص رافضي تلقي اللقاح من الفئات المشمولة بأخذه في المرحلة الأولى، كشفت المصادر أن "هؤلاء سيواجهون مأزق تقييد سفرهم إلى الدول التي ستشترط شهادة تلقي اللقاح لدخول أراضيها".

ووفق المصادر، فإن الجهات الصحية في البلاد تستهدف منح اللقاح لربع الفئات المشمولة بالتطعيم خلال 6 أشهر.

وأمس الخميس، سجلت وزارة الصحة الكويتية، 5 وفيات و291 إصابة بـ"كورونا"، فضلا عن تعافي 270 مريضا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 145495، بينها 910 وفيات، و141259 حالة تعاف.