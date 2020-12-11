الصحة الكويتية توضح تفاصيل تلقي تطعيمات كورونا عبر التسجيل الإلكتروني

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، عن تدشين الوزارة خدمة التسجيل الإلكتروني المسبق لتطعيم كوفيد-19، من خلال الروابط المتاحة على موقع الوزارة الرسمي.

وأوضح السند أن العمل على إعداد هذه الخدمة وتوفيرها قد بدأ منذ فترة، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لتطعيم كوفيد-19، لافتا إلى أهمية التسجيل المسبق عبر الرابط، مشيرا إلى تحديد آلية وخطة للوزارة للفئات المختلفة وأولويتها في تلقي التطعيم.

وبيّن السند أن فتح باب التسجيل المسبق لا يعني الأولوية لمن سيبادرون بتسجيل بياناتهم أولا، موضحا أن التسجيل سيحدد بشكل أوضح الطعومات المطلوب توفيرها، ومراحل حملة التطعيم ومدتها الزمنية وفقا للأعداد المسجلة من إخواننا المواطنين والمقيمين والمقيمين بصورة غير قانونية، بالشكل الذي يجعل من عملية التطعيم سهلة وميسرة.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، كشفت مصادر أن الرابط سيطلب من صاحب العلاقة رقم هاتفه، وجواز سفره، ورقمه المدني والرقم التسلسلي خلف البطاقة المدنية، لضمان منحه شهادة تلقي اللقاح فور الانتهاء من ذلك، ليتمكن من السفر لأي دولة.

وأضافت المصادر أن الموقع يستقبل تسجيل الطلبات حالياً تمهيداً لفرزها قبل وصول اللقاح بأيام معدودة.

وأوضحت المصادر أن هناك 5 فئات ستستثنى من تلقي اللقاح، هي: الحوامل، من دون 18 سنة، المصابون بأمراض معدية، من تلقوا تطعيمات آخر 30 يوماً، ومن يعانون الحساسية من بعض المأكولات والأدوية.

وفي ما يخص رافضي تلقي اللقاح من الفئات المشمولة بأخذه في المرحلة الأولى، كشفت المصادر أن "هؤلاء سيواجهون مأزق تقييد سفرهم إلى الدول التي ستشترط شهادة تلقي اللقاح لدخول أراضيها".

ووفق المصادر، فإن الجهات الصحية في البلاد تستهدف منح اللقاح لربع الفئات المشمولة بالتطعيم خلال 6 أشهر.