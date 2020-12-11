الحريري: نرفض التعدي على الدستور وابتزاز الحكومة

أكد رئيس حكومة لبنان المكلف بتشكيل الحكومة، سعد الحريري، رفضه الإدعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بملف انفجار مرفأ بيروت، معتبرا أن "رئاسة الحكومة ليست للابتزاز".

وقال الحريري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "التعدّي على الدستور والادّعاء على رئاسة الحكومة أمر مرفوض ولهذا جئت للوقوف مع رئيس الحكومة والتضامن معه.. السراي الحكومي".

التعدّي على الدستور والادّعاء على رئاسة الحكومة أمر مرفوض ولهذا جئت للوقوف مع رئيس الحكومة والتضامن معه. #السراي_الحكومي ١/٢ pic.twitter.com/zn8lDJLfZ0 — Saad Hariri (@saadhariri) December 11, 2020

وأضاف في تغريدة منفصلة: "من حق أهالي شهداء مرفأ بيروت معرفة حقيقة من قتل أولادهم أمّا التعدي على الدستور فهو أمر لا يجوز".

زيارة رئيس الحكومة المستقيلة #حسان_دياب، للتضامن معه بعد الادعاء عليه في قضية جريمة انفجار #مرفأ_بيروت. pic.twitter.com/HXQ8IRejWM — Saad Hariri (@saadhariri) December 11, 2020

وكانت سلطات التحقيق اللبنانية قد وجهت اتهامات إلى حسان دياب و3 وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق، علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وذلك بـ"جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص"، في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وفي 4 أغسطس آب 2020، قتل ما يزيد عن 200 شخص، وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين، فيما شُرد نحو 300 ألف شخص جراء انفجار مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة به، بعد اشتعال النيران في كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم المُخزنة في أحد مستودعات الميناء.