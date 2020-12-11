الحكومة المصرية توضح حقيقة تغيير نظام امتحانات "الإعدادية"

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إن الأنباء المتداولة بشأن تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وتقييم الطلاب بنظام الأبحاث، لا أساس له من الصحة، حسبما ذكر موقع "مصراوي".

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وتقييم الطلاب بنظام الأبحاث، موضحةً أن نظام تقييم طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام سيتم كالمعتاد سنوياً.

ويستمر اتباع النظام المعتاد الذي يعتمد فيه على الاختبارات التحريرية فقط دون اللجوء إلى الأبحاث، مشيرةً إلى التزام كل محافظة بتحديد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الخاص بها، وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا طوال فترة الدراسة والامتحانات.

وأوضح المركز أن طالب الشهادة الإعدادية سيحرر استمارة للامتحان بخط يده، وتتضمن الآتي: "اسم الطالب كاملاً مطابقاً لشهادة الميلاد في جميع مواضع الاستمارة، ويتم وضع 3 صور فوتوغرافية متشابهة للطالب مع استمارته مدون عليها اسمه بالكمبيوتر رباعيًا من واقع شهادة الميلاد.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب.