مصر... زلزال يضرب مدينة 6 أكتوبر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية المصرية، اليوم الجمعة 11 ديسمبر/كانون الأول، عن وقوع هزة أرضية ضربت مدينة 6 أكتوبر في ضواحي القاهرة الكبرى.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت هزة أرضية بقوة 3.2 بمقياس ريختر.

وأشارت الهيئة إلى أن الهزة الأرضية كانت على عمق 19 كيلومترا، غربي مدينة 6 أكتوبر.

وأشارت إلى أن الهزة كانت في تمام الساعة الخامسة و48 دقيقة من مساء اليوم.

ولفتت الهيئة القومية المصرية إلى أن الزلزال شعر به عدد من المواطنين القاطنين في ضاحية 6 أكتوبر.