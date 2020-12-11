العراق... تفاصيل اجتماع وفد كردستان مع التيار الصدري

كشفت تقارير إخبارية كردية، اليوم الجمعة، تفاصيل اجتماع جرى بين وفد حكومة إقليم كردستان العراق مع الهيئة السياسية للتيار الصدري.

أشار موقع "روداو" الكردي إلى أن الاجتماع تم بحضور نائب رئيس وزراء الإقليم، قوباد طالباني، ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدي، نصار الربيعي.

وقال الربيعي في تصريحاته خلال الاجتماع، بحسب بيان حكومة الإقليم: "ثروات العراق هي ملك لكل العراقيين، وندعم كافة السبل والحلول القانونية والدستورية للمشاكل بين الإقليم وبغداد، بما يضمن المصلحة العامة للجميع".

بدوره قال طالباني إن الحكومة تريد حل كافة المشاكل مع الحكومة الاتحادية، وتعزيز العلاقات مع بغداد للتوصل إلى حل دستوري للمشاكل المالية العالقة.

وأكد نائب رئيس الحكومة استعداد الإقليم، للالتزام بمضمون قانون تمويل العجز المالي الذي صوت عليه مجلس النواب.

‏وفي الاجتماع أيضا، رصد الموقع تقارب وجهات النظر لدى الجانبين حول ضرورة تنفيذ مواد قانون تمويل العجز المالي، لتخطي المشاكل والأزمات المالية التي يواجهها العراق عموماً.

ويزور وفد كردي بغداد منذ يوم الأربعاء الماضي، واجتمع مع مختلف مسؤولي الحكومة العراقية، لحل الخلافات بين بغداد وأربيل، لحل المشاكل العالقة بين الجانبين.

وأكدت حكومة الإقليم أنها تمكنت من التوصل إلى تفاهمات جديدة بين الجانبين بشأن مشروع قانون الموازنة لعام 2021، وتنتظر فقط توقيع الاتفاق النهائي.