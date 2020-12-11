محمد بن زايد يشهد تخرج نجله في مؤسسة عسكرية بريطانية... صور

قام ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، بحضور حفل تخرج نجله زايد وعدد من الشيوخ والمواطنين في كلية "ساندهيرست" الملكية البريطانية.

نشرت وكالة أنباء الإمارات "وام" صورا محمد بن زايد، حيث ألقى كلمة قال فيها: "سعدت بحضور تخريج الدفعة الـ"201" من خريجي كلية ساندهيرست الملكية البريطانية العريقة".

#محمد_بن_زايد : سعدت بحضور تخريج الدفعة الـ (201 ) من خريجي كلية ساندهيرست الملكية البريطانية العريقة .. أبارك للشباب الإماراتيين خريجي هذه الدفعة ولزملائهم.. متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة #التعليم و #التدريب بما يخدم مجتمعاتهم وبلدانهم.#وام pic.twitter.com/KNfrxl3Loe — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 11, 2020

وأضاف "أبارك للشباب الإماراتيين خريجي هذه الدفعة ولزملائهم.. متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة التعليم والتدريب بما يخدم مجتمعاتهم وبلدانهم".

بالإضافة للشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ضمت الدفعة الـ"201" الخريجين من دولة الإمارات الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي الذي نال ميدالية "هودسن هورس" والشيخ خالد بن سلطان آل نهيان والشيخ نهيان بن طحنون بن سعيد آل نهيان ومبارك حميد مطر الدرعي و حميد مبارك حمد الجنيبي وأحمد يوسف الحمادي.

يذكر أن محمد بن زايد كان قد وصل إلى بريطانيا في إطار زيارة عمل، التقى خلالها الأمير تشارلز فيليب ولي عهد المملكة المتحدة، وبحثا، بحسب "وام"، علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة ومختلف جوانب التعاون المشترك، إضافة إلى الجهود الدولية المبذولة لاحتواء تداعيات جائحة "كورونا".

وفي لقاء مشترك آخر جرى، اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، تم الاتفاق على تعزيز اقتصادي البلدين، والتعاون عبر المجالات ذات الأولوية مثل علوم الحياة والرعاية الصحية وتقنيات المستقبل والابتكار الرقمي والطاقة المتجددة والفضاء والبنية التحتية والتعليم والسياحة والأمن الغذائي والخدمات المالية والمهنية.