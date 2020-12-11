الخارجية العراقية تدعو إلى توسيع العمل التدريبي للناتو في العراق

دعت الخارجية العراقية إلى توسيع العمل التدريبي للناتو في البلاد، مؤكدة تخفيض عدد القوات الأمريكية مطلع العام المقبل.

صرحت الخارجية العراقية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على موقع "تويتر": تلقّى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجيّة مملكة السويد آن ليندي وبحثا ضرورة تعزيز العلاقات الثنائيّة، والارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين الصديقين".

وأشاد الوزير العراقي، بـ"الدعم الذي قدمته السويد إلى الجالية العراقية، ودور المنظمات السويدية الإنسانية في تقديم الإغاثة، ودعم العراق في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي".

ودعا السيّد الوزير إلى توسيع العمل التدريبي لقوات حلف الناتو داخل العراق.

من جهتها وزيرة خارجيّة مملكة السويد أكّدت وُقُوف حُكُومتها إلى جانب العراق، واستعدادها لتقديم الدعم في سائر المجالات، — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) December 11, 2020

وأكد حسين "أهمية استمرار الدعم ضمن التحالف الدولي إلى حين القضاء على تلك الجماعات الإرهابية".

كما بحث الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك، مع التأكيد على ضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، وتجنب التصعيد الذي لن يخدم أي طرف، وناقشا قرار سحب القوات الأمريكية من العراق، وتخفيض عديد القوات إلى 2500 مطلع العام المقبل.