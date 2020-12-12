نجيب ساويرس يخرج عن صمته بعد تغريدة الـ"6 مليارات" التي فجرت ضجة في مصر

خرج الملياردير ورجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن صمته، بعد التصريح المنسوب إليه بشأن دخوله عام 2021 بـ6 مليارات دولار.

وتداول مستخدمو "تويتر" للتواصل الاجتماعي إعلان لساويرس عبر حساب يحمل صورته المتعارف عليها من جانب متابعيه على موقع التغريدات الشهير، والذي يقول فيه إنه سيبدأ عام 2021 بما يعادل 6 مليارات دولار، ثم سأل متابعيه عما سيدخلون به للعام الجديد، وهو ما أثار ضجة في مصر.

لكن نجيب ساويرس نفى صحة هذه التغريدة، مؤكدا أنها "تأليف وتزوير من حساب مزيف".

تأليف و تزوير fake account https://t.co/XdXwWH9k0c — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 11, 2020

وعرف ساويرس أخيرا باهتمامه الكبير بالاستثمار في الذهب، إذ كشف عن أن نصف ثروته تتركز في أعمال متعلقة بالذهب، معلنا في شهر مارس/ آذار، عزمه زيادة استثماراته في هذا القطاع.

ويأمل ساويرس في الاستفادة من تخفيف القواعد التنظيمية في مصر للتنقيب عن الذهب. وأعلنت مصر، هذا العام، عن مناقصة جديدة للتنقيب عن المعدن النفيس في أراضيها، وأجرت محادثات مع ساويرس بشأن احتمال شراء حصة في شركة التعدين "شلاتين".

​من ناحية أخرى، استنكر نجيب ساويرس اختيار محررو مجلة "تايم" الأمريكية للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ونائبته، كمالا هاريس كـ"شخصية العام" لسنة 2020.

واعتبر ساويرس أن اختيار المجلة "اختيار غبي"، على حد تعبيره، وبرر رأيه بأنه بايدن وهاريس لم يفعلا شيئا حتى الآن.

وتابع أن اختيار مجلة "تايم" لـ"شخصية العام" في 2020 يذكره تماما باختيار الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما لجائزة "نوبل".

Real stupid choice, we haven’t seen any doing from them yet. Reminds me when Obama got the Noble prize ! https://t.co/ZLiW3cArqr — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 12, 2020

وأيد الملياردير المصري رأي مغردة تقول إنه كان يجب على مجلة "تايم" اختيار الأطباء والعاملين في مجال الصحة للقب "شخصية العام"، وذلك لأنهم يخاطرون بأرواحهم وسط تفشي فيروس "كورونا" المستجد.