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    خارجية الوفاق: النسخة الجديدة من جواز السفر الليبي على درجة عالية من الأمان

    © flickr.com / J Aaron Farr
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    قال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن النسخة الجديدة من جوازات السفر الليبية تعتبر على درجة عالية من الأمان وبأعلى تقنية في العالم لإصدار الجوازات.

    وبحسب "بوابة أفريقيا الإخبارية" فقد أكد رئيس قسم الجوازات الدبلوماسية بوزراة الخارجية المستشار محمد نجيم البدء في إصدار النسخة الجديدة من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

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    © REUTERS / AYMAN AL-SAHILI
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    ولفت نجيم إلى أن الإصدار يأتي عقب استكمال بناء المنظومة الجديدة، حيث تحتوي النسخة على الرقائق الإلكترونية المعروفة باسم (Nano Chip) قابلة للقراءة عن بعد، يتم فيها تخزين البيانات الشخصية النصية والبيومترية وفق متطلبات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

    وأكد رئيس قسم الجوازات بوزارة خارجية الوفاق أن قسم الجوازات بالوزارة سيبدأ في إصدار هذه النسخة الجديدة مطلع يناير المقبل.

    وكانت حكومة الوفاق الليبية اتهمت في يونيو/ حزيران الماضي، قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بالسماح بدخول سوريين إلى البلاد بتأشيرات مزورة، معربة عن تخوفها من انتقال عناصر إرهابية من سوريا إلى ليبيا جراء ذلك.

    جدير بالذكر أن جواز السفر الليبي يحتل المراكز الأخيرة ضمن قائمة جوازات السفر في العالم، حيث جاء في المرتبة 102 وفق تصنيف "هينلي باسبورت إندكس" لسنة 2020 الصادر يناير الماضي.

    وبحسب التصنيف الذي يصدره مكتب الاستشارات "هينلي أند بارتنرز" البريطاني وشمل 107 دول، يعتبر جواز السفر الليبي، والذي يمكن حامله من دخول 37 دولة فقط دون تأشيرة، من أضعف جوازات السفر في العالم إلى جانب جوازات دول اليمن والصومال وباكستان وسوريا والعراق، وأفغانستان الذي يعتبر الأسوء ضمن القائمة.

    وبحسب موقع "صدى" الليبي فإن جواز سفر الليبيين يسمح لهم بدخول 37 دولة دون تأشيرة وهي تونس والجزائر وموريتانيا ولبنان والصومال وجزر القمر، وعدة دولة أفريقية وهي غانا والسنغال وبنين وموزمبيق ورواندا وتنزانيا وتوغو وأوغندا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو والرأس الأخضر ومدغشقر وسيشل، وبعض الدول الآسيوية وهي إيران وماليزيا وأندونيسيا وسيريلانكا وجزر المالديف وكمبوديا وماكاو ونيبال وتيمور الشرقية، إضافة إلى عدد من الدول في أوقيانوسيا والبحر الكاريبي.

    يذكر أن جواز السفر الياباني وفقا لهذا التصميف يحتل المركز الأول حيث يسمح بدخول 191 دولة دون تأشيرة، يليه جواز سفر سنغافورة، ثم كوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا، ثم فنلندا وإسبانيا ولوكسمبورغ والدنمارك والسويد وفرنسا، ثم سويسرا والبرتغال وهولندا وآيرلندا وأستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

    ومعلوم أن مؤشر هينلي لجوازات السفر هو تصنيف عالمي يصنف دول العالم حسب جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم، وهذا المؤشر بدأ إصداره منذ عام 2005 من قبل شركة "هينلي آند بارتنرز" وهي شركة استشارية عالمية في مجال المواطنة والإقامة ومقرها لندن.

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    جواز السفر, فايز السراج, حكومة الوفاق الليبية, ليبيا
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