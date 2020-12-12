تسجيل
12:52 GMT12 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مشنقة

    بعد 18 عام من قتله لابنته.. أمريكا تعدم سجينا هو العاشر منذ تولى ترامب

    onaeg
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202012121047485219-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-18-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%80-10-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8/

    أعلن السجن الاتحادي في "تير هوت" بولاية "إنديانا" إعدام ألفريد بورجوا 56 عاما في تمام الساعة 8:21 مساء الجمعة بالتوقيت الشرقي في الولايات المتحدة الأمريكية.

    وكان "ألفريد" الذي يعمل سائق شاحنة في "لويزيانا" قد تم اتهامه بقتل ابنته عام 2002، وعلى إثرها قامت السلطات بسجنه.

    وبحسب "آي بي سي نيوز" لم يقدم ألفريد، في كلماته الأخيرة وهو مربوط بنقالة، أي اعتذار، وبدلاً من ذلك وجه لهجة شديدة التحدي، وأصر على أنه لم يقتل طفلته ولم يعتد عليها جنسياً.

    غرفة الإعدام
    © AP Photo / Nate Jenkins
    تنفيذ أول حكم إعدام بحق امرأة في أمريكا منذ حوالي 70 عاما

    وقال: أسأل الله أن يغفر لي كل من تآمر علي وزرع أدلة كاذبة، مضيفا: "أنا لم أرتكب هذه الجريمة".

    وبعد إعدام ألفريد أصدر أقارب الفتاة المقتولة بيانًا وصفوه فيه بـ "الوحش"، قائلين: "لم يعتقد أي منا أنها ستعود في تابوت" متندرين: "لا ينبغي أن يستغرق الأمر 18 عامًا لنيل العدالة لملاكنا".

    ويعد "ألفريد" عاشر سجين فيدرالي محكوم عليه بالإعدام يُعدم منذ استئناف عمليات الإعدام الفيدرالية في عهد الرئيس دونالد ترامب في يوليو/ تموز بعد توقف دام 17 عامًا، وهو ثاني سجين اتحادي يعدم هذا الأسبوع، مع التخطيط لثلاث عمليات إعدام أخرى في يناير/ كانون الثاني، بحسب "أي بي سي نيوز".

    يذكر أن آخر مرة كان فيها عدد المدنيين الذين أُعدموا فيدراليًا بأرقام مزدوجة خلال عام واحدًا في عهد الرئيس جروفر كليفلاند، حيث بلغ عددهم 14 في عام 1896.

    وفي تفاصيل عملية إعدام ألفريد، تقول "إي بي سي نيوز" إنه عندما بدأت حقنة قاتلة من البنتوباربيتال تتدفق عبر الوريد في كلتا ذراعيه، أمال بورجوا رأسه لينظر إلى مستشاره الروحي في ركن من غرفة الموت وهو يمسك الكتاب المقدس، وأعطاه ألفريد علامة إبهامه، ورفع مستشاره الروحي إبهامه ردًا على ذلك.

    وبعد ثوانٍ، نظر ألفريد إلى الزجاج الذي يفصله عن وسائل الإعلام والشهود الآخرين في الغرف المجاورة، ثم تجهم وقطب حاجبيه، وبدأ في الزفير بشكل إيقاعي، وبدأت معدته ترتعش، وبعد خمس دقائق، توقفت بطنه وظل جسده كله ساكنًا. لم يتحرك لمدة 20 دقيقة قبل إعلان وفاته.

    وكان "ألفريد" قد التقى مع مستشاره الروحي في وقت سابق يوم الجمعة حيث كان يسعى للتصالح مع احتمال وفاته، كما قال أحد محاميه، شون نولان، لوكالة أسوشيتيد برس قبل ساعات من الإعدام، حيث أكد أن ألفريد كان "يصلي من أجل الخلاص".

    وقال محامو ألفريد إن التعجيل الواضح من جانب ترامب، الجمهوري، لتنفيذ أحكام الإعدام قبل 20 يناير/ كانون الثاني حرم موكله من حقوقه في استنفاد خياراته القانونية.

    وقال "نولان": إن وزارة العدل أعطت ألفريد إشعارًا مدته 21 يومًا فقط بأنه سيعدم بموجب بروتوكولات تقطع فترة الإخطار المطلوبة من 90 يومًا.

    وقال: "التعجيل بتنفيذ هذه الإعدامات أثناء الوباء وكل شيء آخر، لا معنى له على الإطلاق".

    يذكر أن يوم الخميس الماضي قد شهد أيضا إعدام براندون برنارد لدوره في قتل عام 1999 لزوجين متدينين من ولاية آيوا بعد أن قام هو وأعضاء مراهقين آخرين من عصابة باختطاف وسرقة تود وستاسي باجلي في تكساس.

    كان برنارد، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا وقت القتل، بمثابة إعدام نادر لشخص في سن المراهقة عندما ارتكبت جريمته.

    وقد ناشدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ترامب تخفيف عقوبة برنارد إلى السجن مدى الحياة، مستشهدة بالندم الذي عبر عنه برنارد على مر السنين.

    انظر أيضا:

    المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكم الإعدام بحق "مدون معاد للنظام"
    تنفيذ أول حكم إعدام بحق امرأة في أمريكا منذ حوالي 70 عاما
    ارتكب جريمة شنعاء... أمريكا تنفذ حكم الإعدام بحق رجل معتل نفسيا
    الأمم المتحدة: إعدام 21 مدانا بالعراق أمر "مقلق للغاية"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    استعداد إحدى المشاركات في مسابقة كمال أجسام قبل صعودها خشبة المسرح خلال مسابقة آيرون فيت لكمال الأجسام في نيروبي، 5 ديسمبر 2020.
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    موسكو ودمشق تشكلان عائقا لأمريكا في محاربة الإرهاب في سوريا
    موسكو ودمشق "تشكلان عائقا" لأمريكا في محاربة الإرهاب في سوريا
    أكثر اللقاحات الروسية الواعدة ضد كورونا-19
    اللقاحات الروسية الواعدة ضد "كورونا-19"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك