المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: السيسي وجه الشكر لـ"الإمارات" على "شحنة لقاح كورونا"

وقال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر إن الرئيس وجه الشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقة أثناء زيارة له لمقر الكلية الحربية فجر اليوم، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.

ووفقا لبوابة أخبار اليوم الحكومية المصرية قال راضي إن "السيسي قد أجرى حوارا مفتوح مع الطلبة الجدد بالكلية، أشار فيه إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى فرنسا وما عكسته من تفاهم وتنسيق مشترك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والثقافي، موضحاً الثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية والتعمير بعيداً عن الاستقطاب والمحاور".

وعن أزمة كورونا قال المتحدث الرسمي إن "السيسي قد استعرض أسلوب إدارة الدولة لهذه الأزمة، والتي تمت بشكل علمي ومتزن، من خلال الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية وتجهيز مستشفيات العزل، واستنفار كافة أجهزة الدولة المعنية".

وأشار السيسي في كلمته إلى "وصول أول شحنة من اللقاحات من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة"، موجهاً الشكر والتقدير لها، ومؤكداً على "المستوى المتميز الذي يحكم علاقات مصر مع أشقاءها من دول الخليج، وخاصةً دولة الإمارات الشقيقة".

وفي ختام الزيارة؛ أثنى السيد الرئيس على "ما يبذله رجال القوات المسلحة المصرية البواسل من تضحيات في سبيل حماية الوطن، مؤكداً سيادته تقدير الشعب المصري لهذه الجهود الصادقة التي تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والوقوف في وجه أية محاولة للنيل منه".