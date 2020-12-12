"الموت للعرب"... كتابات عنصرية إسرائيلية بعد استثمار إماراتي في نادي "بيتار القدس".. بالصور

أقدم إسرائيليون على خط كتابات عنصرية بالقرب من مدرسة ثانوية في كريات بياليك، في مدينة حيفا (شمالي إسرائيل).

وأكد الموقع الإلكتروني العبري "وان"، مساء اليوم السبت، قيام إسرائيليون بنشر كتابات عنصرية تحت عنوان "الموت للعرب"، و"لا عرب في النادي"، وأخرى تهاجم رئيس نادي "بيتار القدس" الإسرائيلي، موشيه هوغيغ.

قام عمال بلدية كريات بياليك صباح اليوم بإزالة كتابات عنصرية على الجدران بالقرب من المدرسة الثانوية بالمدينة◀️من بينها عبارات:"الموت للعرب"עובדי עיריית קריית ביאליק הסירו הבוקר כתובות גזעניות שרוססו על יד בית הספר התיכון בעיר,מבין הכיתובים:"מוות לערבים" pic.twitter.com/RszKWdoCwr — تيسير_תיסיר (@Taeser69401125) December 12, 2020

وذكر الموقع الرياضي الإسرائيلي "وان"، أن مَن أقدم على خطّ كتابات عنصرية يريد توصيل رسالة إلى رئيس النادي، موشيه هوغيغ، بعد بيعه 50% من أسهم النادي للمستثمر الإماراتي الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان.

وفي السياق نفسه، أقدم مشجعو الفريق على مهاجمة موقع تدريب النادي، ورش عبارات عنصرية مماثلة رفضا للصفقة، في الوقت الذي أدان فيه رئيس بلدية حيفا خط الكتابات العنصرية.

وقال رئيس البلدية إيلي دوكورسكي:

صباح اليوم السبت، أزال موظفو بلدية كريات بياليك كتابات عنصرية على الجدران بالرش بالقرب من المدرسة الثانوية بالمدينة، وتم اكتشاف النقوش العنصرية وأمرت بإزالتها دون انتظار خروج يوم السبت.

وتابع:

أدين خط كتابات عنصرية، وستحارب بلدية كريات بياليك العنصرية، وكراهية الآخر.

يشار إلى أن الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، أحد أفراد العائلة المالكة في أبو ظبي، قد وقع "اتفاقية شراكة" بقيمة 92 مليون دولار، يوم الاثنين الماضي، مع مالك نادي بيتار القدس، موشيه هوغيغ.

مشجعين بيتار القدس معروفيين بعنصريتهم اتجاة العرب و المسلمين،فشعارهم هو מוות לערבים,ويعني المىوت للعرب و ايضا شعارهم الاخر מת מחמד,ويعني مىات محمد،ويقصدون بها الرسول الكريم.ولا ننسى بان الكثير من المشجعين رفضوا هذه الصفقة و قالوا بانهم ليسوا للبيع

كل هذا مكتوب على حائط الملعب pic.twitter.com/3kynQfaTJ7 — عبدالله (@G_s_a__) December 8, 2020

تاريخيا، اعتُبر مشجعو بيتار القدس معاديين للمسلمين والعرب، حيث اشتهرت مجموعة "لا فاميليا" بشعاراتها ضد النبي (محمد). نادي الدرجة الأولى هو الفريق الإسرائيلي الوحيد الذي لم يشرك أبدا لاعبا عربيا، لكنه عمل على تغيير صورته في السنوات الأخيرة، وفي عام 2017 حصل على جائزة لمكافحتها ضد العنصرية.

يأتي الاستثمار في النادي بعد أن أقامت إسرائيل علاقات مع الإمارات، ووقعت معها اتفاقية في واشنطن في سبتمبر/ أيلول. منذ ذلك الحين، وقع البلدان مجموعة من الاتفاقات، تتراوح من السياحة إلى الطيران والخدمات المالية.

היסטוריה: השייח' האמירתי חאמד בן ח'ליפה אל-נאהיאן רכש כ-50% מהבעלות על בית"ר ירושלים

(צילום: דוברות בית"ר ירושלים)@LielArieGLZ pic.twitter.com/IAvbeCvTWV — גלצ (@GLZRadio) December 7, 2020

قال النادي في بيان، يوم الاثنين، إن الشيخ حمد اشترى نحو نصف بيتار مقابل استثمار 300 مليون شيكل (92 مليون دولار) في النادي على مدى العقد المقبل.

لكن أنصار "لا فاميليا" انتقدوا الاستثمار، وكتب البعض تعليقات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الدعوة لتغيير اسم بيتار القدس إلى بيتار "محمد".