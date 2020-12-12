داخلية البحرين تعلق على توقيف البحرية القطرية طرادا بحرينيا في منطقة "فشت الديبل"

قالت الداخلية البحرينية إنها تتباع أحداث منطقة"فشت الديبل"، مؤكدة أن ما أقدمت عليه البحرية القطرية يتنافى مع مباديء مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية.

وأكدت الداخلية أنها لم تتلق بلاغا رسميا بالواقعة من الجهات القطرية المختصة، مؤكدة أن تمادي قطر في مثل هذه الممارسات الاستفزازية، يتنافى تماما مع مباديء مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية ، وتعكس عداء قطر واستهدافها مواطني مملكة البحرين في أرزاقهم.

تعقيبا على استيقاف قطر طرادا بحرينيا ... وزارة الداخلية : تمادي قطر في هذه الممارسات الاستفزازية يعكس استهدافها مواطني البحرين في أرزاقهمhttps://t.co/YIL6yOQMlO — Ministry of Interior (@moi_bahrain) December 12, 2020

وشددت على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها، حيث تعد المياه الإقليمية مصدرا لأرزاق ممارسي مهنة الصيد من المواطنين على مدار السنين.

وقد تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود (٣) بحارة على متنه أحدهم بحريني الجنسية والبقية ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الآسيوية؛ يقومون بالصيد بواسطة (القراقير)، حيث تمت إحالتهم بالإضافة إلى المضبوطات للنيابة المختصه لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم #الداخلية_قطر — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) December 12, 2020

وقالت وزارة الداخلية القطرية عبر حسابها على موقع "تويتر" إن دوريات أمن السواحل والحدود القطرية قامت بايقاف طراد بحريني في منطقة "فشت الديبل" وعلى متنه ثلاثة بحارة وإحالتهم للمحاكمة في قطر .